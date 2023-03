Amsterdam blijft aandringen op langzamer rijden

De gemeente wil automobilisten langzamer laten rijden om de overlast, als gevolg van kapotte geluidsschermen, voor omwonenden te beperken. De Amsterdamse verkeerswethouder Melanie van der Horst verzoekt Rijkswaterstaat nu - tot het asfalt er ligt - de snelheid op het tracé langs Amsterdam te verlagen: „Ik begrijp dat het even duurt om de weg te asfalteren. Daarom verzoek ik Rijkswaterstaat om tot die tijd alsnog de snelheid te verlagen van 100 naar 80 kilometer per uur. Elke dag extra dat de overlast langer duurt, is er één te veel.”

Rijkswaterstaat verwacht dat het stillere asfalt de geluidsoverlast voor tienduizenden inwoners van Amsterdam-Noord voldoende beperkt. De werkzaamheden moeten voor de zomer zijn afgerond. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de wegbeheerder inmiddels ontheffing verleend voor de onwettige situatie door de kapotte geluidsschermen. Omdat loslatende platen gevaar opleverden voor het verkeer zijn de schermen in augustus vorig jaar deels verwijderd. Sindsdien regent het klachten over herrie, fijnstof en gezondheidsproblemen. Begin februari bevestigde een onderzoek van Rijkswaterstaat dat bewoners van 6.900 woningen dag en nacht veel meer geluidshinder ondervinden als gevolg van de ingekorte schermen.

De verkeerswethouder is wél te spreken over het voornemen van Rijkswaterstaat om het definitief vervangen van de, over een lengte van 3,5 kilometer, kapotte schermen met een jaar te vervroegen van 2025 naar 2024.