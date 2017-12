850.000 euro binnen voor Syrische kinderen

„Mijn collega uit Libanon vertelde over de blijdschap van een meisje dat een kledingpakket kreeg met nieuwe laarsjes”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

Op allerlei manieren wordt geld ingezameld om Syrische kinderen te helpen. Zo bracht Guus Meeuwis tijdens een reeks concerten een actie voor de aanschaf van dekens onder de aandacht. Bezoekers konden een muts kopen waarvan de opbrengst naar dekens voor Syrische kinderen ging. Het Groot Kerstcircus Den Haag doneerde van ieder verkocht ticket 1 euro aan winterhulp voor de kinderen. Bekende Nederlanders als Claudia de Breij en Nicolette van Dam voerden online actie.

De kinderen van Syrië gaan de zevende oorlogswinter in. UNICEF laat weten dat dit jaar een recordaantal van 8,5 miljoen kinderen in Syrië en de buurlanden afhankelijk is van noodhulp.