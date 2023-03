Premium Het beste van De Telegraaf

Demograaf rekent uit dat migranten jaarlijks 24 miljard kosten: ’Het is een taboe’

Door Valentijn Bartels en Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied in Amsterdam worden duizend asielzoekers tijdelijk opgevangen. Ⓒ ANP/HH

Wat kost asielmigratie de Nederlandse schatkist? Het is een vraag waarvan politieke partijen liever wegblijven, tenzij hun profiel sterk anti-immigratie is. Na eerdere studies in opdracht van de PVV en FvD heeft nu JA21 laten uitpluizen wat asielmigranten kosten: jaarlijks 24 miljard euro. Wat zo’n bedrag zegt, is een ander verhaal.