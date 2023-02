Drie skiërs omgekomen op één dag in Franse Alpen

Een Britse toerist die op vakantie was in Meribel (Savoie) overleed aan het begin van de middag. De 50-jarige man, die zich buiten de piste bevond, maakte een zware val. Hij kreeg een hartstilstand en werd ter plaatse doodverklaard.

Een tweede skiër kwam om in de Haute-Savoie. Het ging om een Amerikaanse jongeman van 21 jaar oud om, die eveneens off-piste aan het skiën was, aldus de bergreddingsdienst van Chamonix, die rond 10.25 uur in actie kwam. In de namiddag gebeurde tot slot nog een derde dodelijk ongeval in de sector Aiguille Croche, op de grens met de Savoie, ten zuiden van Mégève. Het slachtoffer was een 59-jarige skitoerist uit het gebied.

De bergreddingsbrigade van Chamonix kwam zondag in totaal acht keer in actie.