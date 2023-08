Student in kamernood: voor onderdak 38 maanden geduld nodig

Woningcorporaties spreken van een ’overspannen markt’ met toegenomen wachttijden. Wie een kamer zoekt in Amsterdam of Utrecht moet gemiddeld 38 maanden geduld hebben. De Rijksuniversiteit Groningen waarschuwt studenten dat ’de wachttijd wel meer dan vijf jaar kan zijn’. Soms duurt het nog langer: kamers in Delft die deze maand via de gezamenlijke website ROOM werden verhuurd, gingen naar studenten die gemiddeld 7 jaar ingeschreven stonden.

„Soms maak je nu pas aanspraak op een kamer als je je bachelor of zelfs al master al hebt afgerond”, zegt Elisa Weehuizen van studentenvakbond LSVb. „Terwijl een kamer een basisvoorziening is.” Vorig jaar werd het kamertekort al geschat op bijna 27.000.