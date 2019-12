Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Gevangenispersoneel komt in de knel door klagende gedetineerden. Gevangenen dienen steeds vaker klachten in, waardoor het stelsel van beklag en beroep ’verstopt raakt’. Zo leverde een kerstdiner in de gevangenis honderd klachten op over te koud eten. Ook wordt er gejammerd over te droge sinaasappels, ontdooide loempia’s en slechte paprika’s.