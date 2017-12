Jaarwisseling mogelijk nat en fris

Van winters weer is er komend weekeinde overigens geen sprake. De temperatuur stijgt overdag naar 10 tot 13 graden. Wel regent het vaak en staat er een stevige zuidwestenwind. Vooral in de kustprovincies kan het hard waaien en is er kans op zware windstoten.

Vrijdagmiddag en avond valt er sneeuw, waardoor het op sommige plekken in het land glad kan worden. Hoewel de sneeuw op de meeste plekken niet blijft liggen, maar in het noordoosten moeten automobilisten oppassen. De vallende sneeuw kan voor gladheid zorgen, maar ook voor minder zicht.

Weerplaza verwacht dat het in de loop van de avond vanuit het zuidwesten weer droog wordt. Ook stroomt er dan zachtere lucht het land binnen.