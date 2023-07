Museumdirecteur woont samen met 800 Barbies: ’Meer dan plastic modepopje’

Roze wolk in Wapenveld

Wapenveld - De Barbie-film is een hype, maar wat boeit mensen – vooral vrouwen – nou zo in die pop die haar 65e verjaardag nadert? Liesbeth de Weerd laat zien dat Barbie niet alleen voor hooggehakte glamour staat, maar juist de hele wereld verbeeldt. „Barbie is meer dan een plastic modepopje!”