Politie onderschept honderden kilo’s vuurwerk

In een woning aan de Boshamerstraat in Dordrecht stuitten agenten donderdagavond, na een tip, op 100 kilo illegale pijlen, rollen en knallers. De 43-jarige eigenaar van de partij werd aangehouden.

In Capelle aan den IJssel werd op de parkeerplaats van een fastfoodrestaurant aan de Hoofdweg zo’n 50 kilo illegale rollen in beslag genomen. Een 26-jarige Rotterdammer liep tegen de lamp nadat een agent in burger had gezien dat daar een een aantal dozen van de ene in de andere auto werd geladen.

In de Rotterdamse Nystadstraat vond de politie 130 kilo vuurwerk, na een tip via Meld Misdaad Anoniem. De 53-jarige eigenaar deed afstand van de partij en kreeg een proces-verbaal.