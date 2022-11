Tupperware vecht voor voortbestaan

Dat heeft het Amerikaanse concern gisteren bekendgemaakt bij de publicaties van de financiële resultaten over het derde kwartaal. Waar nog steeds menig gezin de kast vol heeft met Tupperware, is de verkoop volledig teruggevallen. Het concern meldt in overleg te zijn met zijn financiers om de kredietvoorwaarden te veranderen, want met het geld dat er nu binnenkomt kan het ’mogelijk’ niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. ’Daarmee is de continuïteit in gevaar’ en valt mogelijk het doek voor Tupperware dat in zeventig landen actief is.

Op de site van Tupperware Nederland staat dat het merk in een opstartfase zit. De spullen zijn hier nu vooral te koop via dealers in België, waar de Amerikanen nog een locatie in Aalst hebben.

Het Amerikaanse bedrijf heeft last van de dure dollar, waardoor de Tupperware spullen buiten de Verenigde Staten veel duurder zijn geworden. Daarnaast vallen de verkopen in Europa voor een groot deel weg, vanwege het dalende consumentenvertrouwen. Geopolitieke spanningen zoals de oorlog in Oekraïne maken het lastig om in heel Europa goed te kunnen leveren. Ook consumenten in Azië laten Tupperware spullen links liggen.

Het bedrijf verkocht in het derde kwartaal voor 302,8 miljoen dollar aan bakjes, broodtrommels, bekers en schalen. Dat is een daling van 20 procent op jaarbasis. De brutowinst daalde van 247,9 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2021 naar 196,6 miljoen dollar dit jaar. Onder de streep kwam uiteindelijk een verlies van 3,8 miljoen dollar uit. Dat was vorig jaar nog een winst van 60,4 miljoen dollar.

Ambities

Deze cijfers zijn bij lange na niet genoeg om de ambities van Tupperware waar te maken. Het bedrijf is bezig met een grote reorganisatie, waarbij bepaalde activiteiten worden afgestoten en voor de spullen die Tupperware wel blijft verkopen worden nieuwe verkoopkanalen opgericht. Topman Miguel Fernandeze laat in een toelichting weten hiermee door te gaan.

Beleggers hebben hier echter weinig vertrouwen in en deden Tupperware in de uitverkoop. Het aandeel Tupperware verloor woensdag op de beurs ruim 40% van zijn waarde.