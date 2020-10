Arrestant met spijt trakteert agenten op taart en chocola

De man was begin augusuts aangehouden op de Korenmarkt en „had spijt van zijn gedrag destijds.” Bij het lekkers zat ook een kaartje waarop te lezen is: „Mijn oprechte excuses, omdat ik jullie die avond tot grote last ben geweest. Ik had me niet zo mogen gedragen en ik heb er erg veel spijt van.”

Waarvoor de man was gearresteerd, is niet duidelijk. De agenten konden zijn actie „zeer waarderen.”