’Waarschuwingsschoten’ tijdens missie Zr. Ms. Evertsen

De Britten ontkennen de Russische lezing. Het Britse ministerie van Defensie claimt dat de Defender door een „internationaal erkende” corridor in de Zwarte Zee voer. Volgens de Britse verklaring is de bemanning van de Defender geïnformeerd door de Russen over schietoefeningen in de omgeving van het schip, maar was er geen sprake van waarschuwingsschoten.

Annexatie

Volgens de Russen zou de Defender zich drie kilometer binnen de territoriale wateren hebben bevonden bij kaap Fiolent. Dat is vlakbij Sebastopol, de hoofdstad van de Krim waar ook een grote marinebasis is. Die is nu weer van de Russen, nadat Moskou zich het schiereiland in de Zwarte Zee toe-eigende in 2014. Sinds de val van de Sovjet-Unie hoorde de Krim bij Oekraïne. De annexatie leidde tot internationale protesten. Veel landen beschouwen de kustwateren van het schiereiland als Oekraïens, niet als Russisch.

De Defender en de Evertsen maken deel uit van een groot internationaal eskader dat richting het Verre Oosten vaart. Na de missie op de Zwarte Zee voegen de schepen zich weer bij dit vlootverband dat zich nu op de Middellandse Zee bevindt.