Zweden: demonstreer online

Van onze redactie buitenland

Honderden demonstranten kwamen in de hoofdstad samen om te protesteren tegen racisme. Formeel zijn bijeenkomsten van meer dan 50 mensen verboden in Zweden.

Minister van Binnenlandse Zaken Mikael Damberg erkende in een schriftelijke verklaring dat demonstreren een democratisch recht is, maar dat de regels van het Zweedse RIVM wel in acht moeten worden genomen. „Ik dring er bij iedereen die tegen racisme wil demonstreren, op aan om in plaats daarvan digitale media te gebruiken. Anders loopt een groot aantal mensen het risico om ziek te worden en te sterven”, schreef Damberg.

Andere aanpak corona

Zweden koos voor een allesbehalve strenge aanpak van de coronacrisis. Zo werd er geen lockdown ingesteld en mochten bijvoorbeeld restaurants gewoon openblijven. Het dodental staat inmiddels op meer dan 4.500 en Zweden kent een van de hoogste relatieve sterftecijfers ter wereld. Er zijn meer dan veertigduizend besmettingen bekend.

De ’Zweedse Jaap van Dissel’, Anders Tegnell, heeft nu erkend dat zijn land meer had kunnen doen tegen Covid-19. „Het is vrij duidelijk dat er potentieel is voor verbetering van datgene wat we hebben gedaan”, zei Tegnell tijdens een radio-interview eerder deze week. „Als we met dezelfde ziekte zouden worden geconfronteerd met de kennis die we vandaag de dag hebben, denk ik dat we zouden hebben besloten om iets te doen wat het midden houdt tussen de huidige Zweedse aanpak en wat de rest van de wereld heeft gedaan.”

Want Tegnell wil zijn eigen strategie nog altijd niet helemaal afvallen: „We denken nog steeds dat die de juiste is voor Zweden.”