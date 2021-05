Olifantje geboren in Diergaarde Blijdorp

Het is het derde kindje van Bangka en het is nog niet bekend of het een jongen of meisje is. Enkele minuten na middernacht kwam het kleintje ter wereld, in bijzijn van Bangka’s moeder Irma en Bangka’s tien jaar oude dochter Faya. Irma was ook aanwezig toen Bangka vijf jaar geleden beviel van een bul genaamd Sunay.

Volgens Blijdorp is Bangka een „ervaren en zorgzame moeder.” Olifantenbul Timber is de vader van het pasgeboren olifantje, dat het zestiende olifantenjong is dat in de Rotterdamse diergaarde is geboren.