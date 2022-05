Amerikanen gaan ’superwapen’ leveren aan Oekraïners

Het MLRS-systeem is een verwoestend wapen. De raketlanceerder kan tot 12 raketten tegelijkertijd afvoeren over een lange afstand. Het kan tot 300 kilometer ver reiken. Kortom: het is een wapen dat hoog op het verlanglijstje staat van de Oekraïense legertop. Amerika zou nu bereid zijn om het te leveren, tot groot ongenoegen van het Kremlin.

Het Witte Huis zou van plan zijn om het langeafstandsraketsysteem op te nemen in een ruimer pakket van militaire en veiligheidsbijstand aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Het nieuws komt van verschillende betrokken functionarissen en is opgepikt door Amerikaanse media.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet donderdag al weten dat de levering van het MLRS-systeem een „grote stap richting escalatie” zou betekenen.