526 (!) tanden uit een mond gehaald

Volgens specialisten is dat een record.

Artsen in het ziekenhuis van Chennai, waar röntgenfoto’s werden genomen, vonden in de rechterbenedenkaak van de jongen een zak vol ’abnormale’ tanden.

De operatie vond plaats op 11 juli, maar de specialisten hadden tijd nodig om de tanden te onderzoeken voor ze het nieuws wereldkundig konden maken.

„De ouders hadden een zwelling gezien toen de jongen drie jaar oud was, maar de echte aandoening bleef onopgemerkt omdat de tanden, die waren ingebed in de kaak, niet zichtbaar waren”, zegt Pratibha Ramani van het Saveetha Dental College en ziekenhuis in Het Nieuwsblad.

„In totaal 526 tanden, variërend van 0,1 millimeter tot 15 millimeter groot, zijn door ons team verwijderd. Alle stukjes waren tanden, omdat ze een kroon, wortel en glazuur hadden”, voegt Ramani eraan toe.

„Het deed denken aan parels in een oester”, zeiden de artsen in een verklaring na de nauwgezette vijf uur durende operatie om de vele tanden te verwijderen, die samen 200 gram wogen.

Volgens Ramani is dit het eerste gedocumenteerde geval waarbij zoveel tanden werden gevonden bij een individu. In 2014 haalde een overheidsziekenhuis in Mumbai 232 tanden uit de kaak van een tiener.

De operatie verliep goed en drie dagen na de operatie mocht de jongen met 21 gezonde tanden het ziekenhuis verlaten.