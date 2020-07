Arts gepakt die 50 taxichauffeurs ombracht, hun nieren eruit haalde en ze aan de krokodillen voerde

De slachtoffers werden aan de krokodillen gevoerd. Devender Sharma was in 2002 veroordeeld tot levenslang voor de moord op zeven chauffeurs. Na 16 jaar kreeg de inmiddels 62-jarige man twintig dagen verlof. Nu, zes maanden later is hij opnieuw gearresteerd. Hij verschool zich in Delhi bij een weduwe waar hij tijdens zijn verlof snel mee was getrouwd.

Sharma, die ooit afstudeerde als traditioneel Indiaas arts, runde ooit een kliniek in Rajasthan. Toen hij zelf werd opgelicht en failliet ging, ging Sharma snel het verkeerde pad op. Eerst verkocht hij illegale gasflessen.

Begin deze eeuw was hij betrokken in de duistere wereld van illegale niertransplantaties. Bij de politie bekende hij bij minstens 125 transplantaties te hebben meegewerkt als arts. Hij verdiende tussen de 7.000 en 9.000 dollar per patiënt, zo schrijft de Hindustan Times.

De slachtoffers werden in de noordelijke staat Uttar Pradesh speciaal uitgezocht. Het waren vrijwel allemaal taxi-chauffeurs. De mannen uit Delhi, Gurgaon en Faridabad werden naar een afgelegen plaats geleid, de nieren eruit gehaald en de lijken in een rivier gegooid die krioelde van de krokodillen. Als de mannen waren weggewerkt, werd hun auto, soms in delen, voor rond de 270 dollar verkocht. De arts werd op heterdaad betrapt toen hij net een man probeerde te vermoorden.

Sharma bekende dat hij het meesterbrein was achter de illegale operaties en moorden. Hij zou minstens vijftig chauffeurs hebben omgebracht. Uiteindelijk werd hij voor een handvol veroordeeld.