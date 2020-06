Oproep: einde van de koopzucht?

Amsterdam - Met corona was shoppen passé. Winkels dicht, achter een scherm volstaat een ouwe joggingbroek. Veel mensen die niet in hun inkomen geraakt werden, ontdekten dat ze met minder spullen toe konden én zijn van plan dat zo te houden. Betekent dit voor u ook het einde van de koopzucht? Voor een reportage zoeken wij mensen die over consuminderen na corona willen vertellen.