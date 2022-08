Brits meisje (16) stort in elkaar en overlijdt na lachgasgebruik op huisfeestje

De 31-jarige zus van het meisje kreeg een bericht dat Kayleigh onwel was geworden. Het tragische incident voltrok zich in de nacht van 4 juni. Nadat vrienden de hulpdiensten inschakelden, werd ze per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden medici niets meer voor haar betekenen.

Kayleigh was een ’geweldig’ persoon die de wereld rond wilde reizen, zegt haar familie. „Kayleigh groeide op, had een goede jeugd en kwam uit een liefdevol gezin. Naarmate ze ouder werd, kwam ze in aanraking met de verkeerde soort mensen.” Haar familie waarschuwt jongeren om „na te denken over wat ze allemaal innemen.”

Ook roepen ze de regering in Londen op om strengere maatregelen tegen de verkoop van lachgas te nemen. Net zoals in Nederland is lachgas in Engeland niet verboden. Het gebruik ervan wordt zeker op jonge leeftijd ontraden.