Kansloze asielzoekers massaal zoek

Een ongedocumenteerde vluchteling in een leegstaand kantoorpand in Amstelveen. Archieffoto. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het aantal asielzoekers dat spoorloos verdwijnt nadat duidelijk is dat ze ons land moeten verlaten, is vorig jaar fors gestegen. Ging het in 2016 en 2017 nog om 12.000 ongewenste vreemdelingen die plotseling zoek waren, vorig jaar waren dat er 14.000.