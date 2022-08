Tropische dag op komst: ’Tot wel 33 graden!’

De zon schijnt woensdag volop en het blijft in het hele land droog. „De temperatuur loopt razendsnel op en om 11:00 uur is het al 23 graden in het noorden en 26 in het zuiden”, laat Weeronline weten.

Tropisch

Volgens de weersite blijft de zon de hele dag volop schijnen. „Bij een matige zuidwestenwind loopt de temperatuur verder op. Uiteindelijk wordt het 27 tot 29 graden in het noorden en westen en 30 tot 32 graden in het midden en oosten van het land. In het zuiden van het land wordt het 33 graden.” Een tropische dag is volgens het KNMI een dag waarop de maximumtemperatuur 30,0 graden of hoger is.

Ook na zonsondergang blijft het helder en uiteindelijk wordt het niet veel kouder dan 16 tot 18 graden. „Wel zijn dit prima temperaturen om de ramen open te zetten en om de koelere lucht in huis te halen.”

Van donderdagavond tot vrijdagochtend is er kans op regen- en onweersbuien maar vrijdag trekken die buien naar het oosten weg en laat de zon zich weer zien. Het weekend blijft zonnig en, met uitzondering van een noordelijk buitje op zaterdagochtend, droog. Het wordt daar zo'n 20 graden, in het zuiden komt de temperatuur uit op 25 graden. Ook na het weekend houdt het zomerweer aan en vanwege een warmere lucht die onze kant opkomt stijgen de temperaturen ook weer tot zomerse waarden, mogelijk tot 30 graden.