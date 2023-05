OM eist jeugd-tbs en gevangenisstraf voor fatale brandstichting in Hilversum

Twee jaar geleden werd er brand gesticht in een woning aan de Lutherhof in Hilversum. Er werd benzine door de voordeur gegooid. Die benzine werd aangestoken. De twee bewoners kwamen om het leven. De 48-jarige Vanessa Vos en de 49- jarige Marco Witkamp overleden in het ziekenhuis.

Drie mannen uit Hilversum worden vervolgd voor deze fatale brand. K. staat voor de kinderrechter omdat hij destijds nog geen 18 jaar oud was. Hij is in de aanloop naar het proces een paar keer vrijgelaten door de rechtbank. K. is weer vastgezet, omdat hij op 6 september een diefstal met braak zou hebben gepleegd. Ook daarvoor wordt hij nu vervolgd.

Zaken bij de kinderrechter zijn grotendeels achter gesloten deuren. De kinderrechter kan maximaal twee jaar celstraf opleggen. De strafzaak gaat woensdag verder. Dan komen de twee andere verdachte Hilversummers voor de rechter. Hun zaken worden tegelijk behandeld in het openbaar.