Dagenlang geen treinen tussen Frankrijk en Italië na rotslawine

PARIJS/ROME - Tussen Frankrijk en Italië rijden tot in ieder geval donderdag geen treinen als gevolg van een rotslawine in de Maurienne-vallei in de Franse alpen, vlak bij de grens met Italië. Ook is een aantal wegen geblokkeerd.

De lawine in de Maurienne-vallei in beeld. Ⓒ Video-still X