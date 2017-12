OM doet onderzoek naar dood Ivana

Ivana’s ouders waren er vanaf moment één van overtuigd dat hun dochter niet stierf als gevolg van een ongeluk, zoals de Maleisische overheid claimt. Haar familie denkt dat zij om het leven kwam door een misdrijf en eiste een grondiger onderzoek.

Eerder deze week stuurde advocaat Sébas Diekstra een brief naar het Openbaar Ministerie met het verzoek tot verder onderzoek. In eerst aanleg is het een oriënterend onderzoek, waarin wordt bestudeerd of er aanleiding is voor een strafrechtelijk onderzoek.

Autopsie

Wim de Bruin, woordvoerder van het Landelijk Parket: ,,Om te beginnen hebben we nu de twee autopsierapporten opgevraagd, zowel het Nederlandse als het Maleisische verslag. Aan de hand daarvan besluiten we vervolgstappen.”

Oom Fred Agenjo: ,,Dit is geweldig nieuws zo vlak voor de uitvaart. Ik had er eerlijk gezegd niet meer op gerekend. Het onderzoek is hoopvol en het geeft vertrouwen. We zitten nog niet op een dood spoor, dat is belangrijk voor ons.”

Ivana wordt zaterdag gecremeerd in Roermond. De familie nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn bij de dienst die daaraan vooraf gaat.