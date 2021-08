Premium Het beste van De Telegraaf

Doorstart kabinet steeds dichterbij: ’PvdA én GL blijft teveel voor VVD en CDA’

Door Inge Lengton Kopieer naar clipboard

Hoekstra (CDA), Kaag (D66) en Rutte (VVD) tijdens het debat over het eindverslag van Mariëtte Hamer. Ⓒ ANP/ HH

Den Haag - Na een slome zomer komt de formatie mogelijk volgende week in een stroomversnelling. Het is dan bijna vijf maanden na de verkiezingen. Partijen die nog in aanmerking komen voor het kabinet moeten nu eindelijk eens hom of kuit geven.