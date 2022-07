Premium Het beste van De Telegraaf

’Russen executeren en martelen deserteurs’

Door Onze redactie buitenland

’Glorie aan de helden’ staat er op dit bord met een Russische soldaat in Moskou. Een aantal van die ’helden’ zou deserteurs in Oekraïne martelen. Ⓒ EPA

Amsterdam - Russische soldaten die weigeren te vechten in het zuiden van Oekraïne worden met geweld naar het front teruggestuurd. Er zijn berichten dat officieren weigerachtige soldaten martelen in zelf gegraven martelkuilen, en hen dreigen te executeren en in een aantal gevallen zelfs verkrachten.