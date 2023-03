Installateur zonnepanelen overleden na val van vier verdiepingen

Volgens de inspectie is het al het vijfde dodelijke slachtoffer in drie jaar tijd bij de installatie van zonnepanelen en neemt het aantal ongelukken bij deze werkzaamheden toe. In de afgelopen anderhalf jaar is in veertig gevallen sprake geweest van ernstig letsel.

De inspectie zegt dat veel van die ongelukken gebeuren doordat installateurs zich niet zekeren, het ontbreekt aan dakrandbeveiliging en er geen gebruik wordt gemaakt van steigers.