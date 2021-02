Kamer waagt zich niet aan uitstel verkiezingen

Bij het Debat van het Noorden, het eerste lijsttrekkersdebat, steekt niemand zijn vinger op bij de vraag of de verkiezingen uitgesteld zouden moeten worden. „Dat zou heel slecht zijn”, zegt CU-leider Segers meteen. D66-fractieleider Jetten gebruikt de vraag om een oproep te doen aan ’jonge en gezonde’ mensen om zich aan te melden als vrijwilliger op stemlocaties.

Ook minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) richt zich voorlopig nog op maatregelen om de verkiezingen veilig door te laten gaan. Meer mensen dan alleen 70-plussers via de post laten stemmen zou daarbij helpen, oppert SP-leider Marijnissen, die ook voor meer stemlocaties pleit. Maar uitstel ziet ook zij niet zitten: „Iedereen voelt aan dat het superbelangrijk is dat ze doorgaan.”

Het is het slotstuk van een debat waarin het noorden van het land gouden bergen worden beloofd door de lijsttrekkers. Die lijsttrekkers zijn er niet van alle partijen. Die van de VVD, CDA en D66 (Rutte, Hoekstra en Kaag) hadden al afgezegd en zitten maandagmiddag uiteindelijk ook in kabinetsoverleg over de coronacrisis. Ze worden vervangen door nummer 2’s Omtzigt (CDA), Jetten (D66) of zelfs VVD’s nummer 3 Hermans die – nieuw in de arena – een tikkeltje nerveus is, maar in elk geval geen brokken maakt.

De debatdeelnemers proberen Groningen, Friesland en Drenthe voor zich te winnen met beloftes. Tempo maken met de compensatie van de aardbevingsschade in Groningen staat hoog op de agenda. Net als een snellere treinverbinding tussen de Randstad en Groningen (Lelylijn) en Groningen en Enschede (Nedersaksenlijn). Inclusief een opknapbeurt voor station Meppel, doet PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen er nog een gulzige schep bovenop.

Het is vooral CDA’s nummer 2 Pieter Omtzigt die nog wel eens op de rem trapt. „Ik ben heel voorzichtig met verkiezingsbeloftes. Ik zie veel partijen die van alles beloven terwijl we in een diepe economische crisis zitten.”

Debat laait op

Het rustige debat laait flink op als het over de positie van boeren gaat. Vooral D66’er Jetten, wiens partij de veestapel wil halveren, krijgt het dan flink om de oren. „Wat u wil voor de boeren, is een faillissement”, bijt PVV-leider Geert Wilders hem toe. „Gewoon even het verwijt over tafel gooien dat boeren niks hebben gedaan, dat is goedkoop”, gaat Omtzigt eroverheen.

Het is niet de enige keer dat Jetten in de hoek wordt gezet. Bij zijn oproep tot meer betaalbare huur- en koophuizen en het mogelijk maken van de Lelylijn, wijst Marijnissen er fijntjes op dat het nou net D66-bewindspersonen Ollongren (Wonen) en Van Veldhoven (Infrastructuur) waren die dat in dit kabinet hadden kunnen regelen: „Ik kan me voorstellen dat mensen uit het noorden die nu kijken naar het debat denken: daar gaan we weer.”