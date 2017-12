Vuurwerktoeristen veroorzaken file

Vrijdagmiddag stond er ruim 28 kilometer file aan weerszijden van de grens, onder meer op de snelweg A12 en de Duitse A3. Ook op plaatselijke en doorgaande regionale wegen stokt het verkeer. Vanuit het Duitse Kleef naar Nijmegen moeten terugkerende vuurwerkkopers rekening houden met minstens een half uur vertraging. Bij de Duitse supermarkten, die tot zeven uur geopend zijn, staan nog zeer lange rijen vuurwerkliefhebbers.

Volgens de VID is het vrijdag ook duidelijk drukker bij Bunde, net over de grens bij Groningen en bij Enschede. Zaterdag is het zowel in Nederland als in Duitsland de laatste dag dat vuurwerk mag worden verkocht en dan verwacht de verkeersdienst nog meer drukte in het grensgebied.