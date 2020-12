Veel mist en lokaal gladheid: ’Pas op’

„Tot en met negen uur kan het sterk mistig blijven en zijn uit veel spitsstroken gesloten. Met uitzondering van het noordoosten is in het hele land het zicht soms minder dan 100 meter”, laat Woei weten. In de loop van de middag trekt de mist weg.

Vooral in de provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant en Overijssel kan de vorst voor problemen zorgen. Vooral voor fietsers kan dat een probleem zijn. Niet overal wordt gestrooid. „Met name op een fietsbrug is voorzichtigheid geboden”, aldus Woei.