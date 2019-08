Leider Oekraïne belt Poetin na dood militairen

Het conflict in het oosten van het land heeft sinds 2014 aan duizenden mensen het leven gekost. Pro-Russische separatisten hebben daar hun eigen ’Volksrepublieken’ uitgeroepen. Het geweld laait er nog steeds met enige regelmaat op.

Zelenski zei woensdag dat hij een beroep heeft gedaan op de Russische leider. Hij verzocht Poetin de pro-Russische strijders te vragen „te stoppen met het doden van onze mensen.” De Oekraïense president zou ook hebben gezegd dat „dit vrede niet dichterbij brengt.”

Volgens Zelenski heeft Poetin hem ook iets toegezegd, maar daar wil hij pas later meer over naar buiten brengen. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd. De relatie tussen Kiev en Moskou is de afgelopen jaren flink bekoeld, onder meer door de Russische annexatie van het schiereiland de Krim in 2014.