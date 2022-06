Liander kleurt stroomkaart Noord-Holland bijna helemaal rood: problemen met leveren elektriciteit

Premium

Uitslag Stelling: Stroomnet snel uitbreiden

De investering van steeds meer netbeheerders in de uitbreiding van het stroomnet is een goede zaak, vinden de deelnemers aan de stelling van de dag. 80% van hen juicht de aankondiging van Liander dat het 3,5 miljard in het stroomnet steekt, dan ook toe.