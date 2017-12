Neergeschoten dreiger Schiphol langer vast

De Hagenaar liep op 15 december gewapend met een mes het kantoor van de marechaussee op de luchthaven binnen en werd daarop in zijn been geschoten. Het zou gaan om een verwarde man die zich volgens de marechaussee al eerder schuldig had gemaakt aan gewelddadigheden op de luchthaven.

De Hagenaar wordt verdacht van bedreiging met geweld, zo bevestigt het Openbaar Ministerie berichtgeving van NU.nl. Er wordt nog onderzocht of hem ook poging tot zware mishandeling kan worden aangerekend.