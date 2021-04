Blokhuis ziet heil in minimum alcoholprijs, duurdere sigaretten en suikertaks

Dat laat de CU-bewindsman weten in reactie op een RIVM-rapport waarin nieuwe voorstellen worden gedaan om alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Voor Blokhuis ’staat het vast’, dat er meer stappen genomen moeten worden, welke stappen dat zijn staat nog niet vast. Hij geeft wel aan welke maatregelen op zijn enthousiasme kunnen rekenen.

Het steekt Blokhuis bijvoorbeeld dat alcohol nu soms goedkoper is dan frisdrank. Hij zou daar liefst paal en perk aan willen stellen. Hij heeft onder andere de super goedkope halve liters bier in het achterhoofd.

Alcohol alleen bij slijter

Een ander in het oog springend plan kan op minder enthousiasme rekenen. Het RIVM oppert namelijk ook om alcohol voortaan alleen nog maar in slijterijen te verkopen. „Veel maatregelen zullen even slikken zijn. Voor mij is dit er eentje.”

De lijstjes van het RIVM komen niet uit de lucht vallen. Het instituut is door het ministerie van VWS gevraagd om ze op te stellen.

Dat gebeurde kort nadat het preventieakkoord verscheen. Het RIVM schatte toen al in dat de afspraken niet genoeg zouden zijn om in 2040 de ambities voor problematisch alcholgebruik en overgewicht te halen. Van het RIVM wilde VWS weten wat er nog meer gedaan kan worden om dit tegen te gaan.

Overgewicht

Als het om overgewicht gaat, ziet het RIVM vooral heil in belastingmaatregelen zoals een stevige taks voor suiker in frisdranken. Op gezonde producten, zoals groente en fruit, zou minder btw moeten worden geheven.

Beide prijsingrepen staan bij Blokhuis bovenaan zijn lijstje van onderwerpen om met de Tweede Kamer een discussie over te voeren, laat zijn woordvoerder weten. Daarbij heeft de suikertaks een streepje voor omdat btw-ingrepen een stuk moeilijker zijn, onder ander vanwege Brusselse inmenging. De EU schrijft een minimumtarief van 5 procent voor.

Het preventieakkoord leidde eind 2018 tot politiek wapengekletter. De ene partij wilde dat de overheid zich verre zou houden van inmenging op het gebied van roken, alcoholgebruik en overgewicht, de ander kon het juist niet ver genoeg gaan.

Roken duurder

Uiteindelijk rolde er een compromis uit. Besloten werd onder andere om de tabaksaccijns flink op te schroeven, kortingen op alcohol te beperken, pakjes sigaretten in supermarkten niet meer zicht te leggen, pakjes sigaretten en onaantrekkelijke bruin-groene kleur te geven.

Vooral de anti-rookingrepen waren stevig. Wat Blokhuis betreft kan er desondanks nog wel een schepje bovenop. Hij pleit ervoor om de accijns op tabak nóg verder te verhogen.

De Tweede Kamer kan beslissen om een debat over de RIVM-plannen te houden, maar mogelijk wordt dat opgeschoven nu het kabinet demissionair is. Het RIVM-rapport kan natuurlijk ook voer worden voor de formatie.

Niet happig

VVD-Kamerlid Thom van Campen is niet happig op nieuwe ingrepen. „Goed dat het RIVM hierover adviseert, maar het instituut geeft zelf aan dat ze niet weet of deze maatregelen haalbaar zijn. Wat ons betreft verstandig om hierover na te blijven denken, we willen allemaal gezond oud worden, maar niet door mensen te straffen, maar door mensen te verleiden gezonder te gaan leven.”