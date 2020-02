Verplichte inburgering voor nieuwkomers uit Turkije

De verplichting wordt door minister Koolmees (Sociale Zaken) tegelijk ingevoerd met het nieuwe inburgeringsstelsel, naar verwachting vanaf 1 januari 2021. Voor Turkse burgers die nu al in Nederland zijn, zal die niet gelden.

De inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers werd in 2011 afgeschaft, omdat die in strijd was met de Europese wet- en regelgeving. Maar inmiddels is de interpretatie van de regelgeving volgens het kabinet veranderd, waardoor ook Turken weer verplicht kunnen worden om in te burgeren.

Het betekent dat zij straks in Turkije al een basisexamen af moeten leggen voor hun vertrek naar Nederland. Daarin leren ze over de beginselen van taal en kennis over de Nederlandse maatschappij. Daarna volgt in ons land nog een ’inburgeringstraject op maat’.