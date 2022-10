Nobelprijs voor de Vrede vrijdag toegekend, of toch niet

Een belangrijk criticus van Poetin, de vastgezette Aleksej Navalni, wordt genoemd. Ook de naam van de Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja doet de ronde en zelfs die van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, wiens land in oorlog is met Rusland.

Het is ook mogelijk dat het comité kiest voor een instelling als het Internationaal Strafhof in Den Haag of het journalistencollectief Bellingcat, vanwege hun inzet tegen oorlogsmisdaden. Anderen denken dat iemand zal winnen die zich uitspreekt over klimaatverandering, zoals Greta Thunberg en/of haar beweging Fridays for Future of de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC).

Geen uitreiking

Ook zou het comité er voor het eerst in vijftig jaar voor kunnen kiezen de prijs dit jaar niet uit te reiken. „Niemand kan stellen een grote doorbraak te hebben geforceerd op het gebied van vrede, de conflicten lijken maar niet te stoppen en verdragen lijken er te zijn om te worden geschonden”, zei onderzoeker bij het Norwegian Institute of International Affairs, Sverre Lodgaard.

Vorig jaar werd de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan twee journalisten, Maria Ressa uit de Filipijnen en Dmitri Moeratov uit Rusland, voor hun „moedige strijd” voor de vrijheid van meningsuiting in hun thuislanden. Ook onder anderen Barack Obama, Nelson Mandela en Michail Gorbatsjov wonnen de prijs eerder.

De kandidatenlijst telt dit jaar 251 genomineerde personen en 92 genomineerde organisaties. De winnaar krijgt 10 miljoen Zweedse kronen (ruim 900.000 euro), een medaille, een diploma en - uiteraard - onmiddellijke wereldwijde aandacht. De prestigieuze prijs voor mensen die zich hebben ingezet voor het bevorderen van de vrede is de enige Nobelprijs die door een Noors instituut wordt toegekend. De overige Nobelprijzen worden door Zweedse comités uitgeloofd.

Het Noorse Nobelcomité maakt de laureaat om 11.00 uur bekend.