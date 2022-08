Maatregelen bij Vlaamse sluizen om water te sparen: wachttijden tot twee uur

Door het gegroepeerd schutten kunnen wachttijden een tot twee uur bedragen. De maatregel is van kracht in Wijnegem, in het sluizencomplex in het Albertkanaal in de gemeente Olen maar ook in alle sluizen van West- en Oost-Vlaanderen behalve het sluizencomplex Ganzepoot. Er wordt ook zuinig of gegroepeerd geschut op het kanaal Bocholt-Herentals, op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en op het kanaal Leuven-Dijle. Op de sluis van Merelbeke bij Gent mag er niet geschut worden van twee uur voor tot twee uur na laag water.

Verder is er een diepgangbeperking van twintig centimeter op de Boven-Schelde tussen het Oost-Vlaamse Asper, deelgemeente van Gavere, en de grens met Wallonië.