Waar is Kim Jong-un?

Kim is voor het laatst in de openbaarheid gezien bij een concert in Pyongyang op 25 januari ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar. Sindsdien is hij nergens meer verschenen en is niet genoemd door de staatsmedia, op een uitzondering na.

Kim altijd aanwezig op feestdag

Afgelopen zaterdag was het de dag van de Opbouw van het Leger, sinds 1948 een belangrijke nationale feestdag en een gelegenheid voor massale samenkomsten. Kim is tot dit jaar altijd aanwezig geweest op militaire evenementen voor en op deze feestdag.

Dit jaar echter werd slechts summier gemeld dat hoge officieren monumenten ter ere van Kims grootvader en vader, Kim Il-sung en Kim Jong-il, hebben bezocht. De huidige leider heeft voor die plechtigheden bloemen gestuurd, volgens de staatskrant Rodong Sinmun.

Het regime in Pyongyang doet er alles aan om het Chinese virus buiten de deur te houden. Het verkeer met China is voor een groot deel stilgelegd.