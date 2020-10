Opnieuw steekpartij in Zaandam paar uur na ingaan messenverbod

Het slachtoffer is medisch behandeld. De jongen parkeerde zijn brommer bij een flat, bracht de maaltijd naar binnen en ontdekte toen hij terugkwam dat het bezorgeten was gestolen. Getuigen wezen in de richting van drie jongens die ervandoor waren gegaan.

De maaltijdbezorger ging erachteraan om verhaal te halen. Er ontstond een ruzie waarbij hij werd geslagen en ook met iets is gestoken. De politie ging erop af, kwam de drie tegen en pakte ze op. De verdachten zijn jongens van 16 en 17 uit Zaandam en een 15-jarige jongen uit Westzaan.

In een poging het aantal steekincidenten onder piepjonge tieners te beteugelen, voerde de gemeente Zaanstad vanaf vrijdag een verbod in op het bij je hebben van gevaarlijke voorwerpen zoals messen en slagwapens. Wie met een ’gevaarlijk voorwerp’ op zak loopt, kan een boete van 2.500 euro verwachten.

„Wapens en geweld moeten onze gemeente uit”, zo stelt burgemeester Jan Hamming. „De afgelopen jaren zijn er te veel geweldsincidenten geweest met soms tragische gevolgen. Ik wil er alles aan doen om dit terug te dringen.

Het bezit en gebruik van de wapens is een groot probleem in Zaanstad. In 2017 zijn 138 incidenten geregistreerd met een wapen waarbij de politie moest optreden. In 2019 steeg dit al naar 171. Dit jaar zijn er, ondanks de coronacrisis, al 142 incidenten geweest, verspreid door de hele gemeente.