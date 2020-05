Vrees voor gesjoemel verkiezingen Suriname

De winnaar van de verkiezingen lijkt de Vooruitstrevende Hervormings Partij van Chan Santokhi. Die staat voorlopig op 20 van de 51 zetels. De telling gaat woensdagochtend pas weer verder. Tot onbegrip van de tegenstanders van Bouterse, die vrezen voor fraude.

Ze zijn bang dat de NDP er alles aan zal doen om toch minstens eenderde van de zetels in het parlement te bemachtigen. Dat betekent namelijk dat ze de rechtstreekse verkiezing van een nieuwe president door het parlement kunnen blokkeren. Het definitieve aantal zetels dat Bouterse in parlement haalt zal daarom cruciaal zijn voor zijn politieke invloed in de toekomst.

Angst voor fraude

De verkiezingen worden omgeven door onregelmatigheden. Vooraf gaf een meerderheid van de Surinamers al aan dat ze bang waren dat er fraude zou worden gepleegd. Volgens nationale waarnemers werden op sommige plekken de stembiljetten niet consequent voorzien van een handtekening van de voorzitter, waardoor de stemmen ongeldig kunnen worden verklaard. Bij een aantal stembureaus mochten waarnemers bovendien geen toezicht houden op de telling. En ook waren er lange wachttijden en rijen waardoor sommige mensen hun stem niet konden uitbrengen. Uiteindelijk werd zelfs besloten om de stembureaus twee uur langer open te laten.

De uitslag van deze verkiezingen is mogelijk niet alleen bepalend voor de macht van Bouterse, maar ook voor zijn vrijheid. De president werd in november veroordeeld tot twintig jaar cel vanwege zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. In Fort Zeelandia werden toen vijftien prominente tegenstanders van het militaire regime van Bouterse gemarteld en vermoord.

Geen gratie meer

Bouterse is tegen de veroordeling in hoger beroep gegaan. Maar als die uitspraak komt als hij geen president meer is, dan kan hij zichzelf geen gratie meer verlenen. Dat betekent dat hij mogelijk alsnog in de gevangenis terechtkomt. Hoewel veel Surinamers zich afvragen of het vonnis daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.

De veroordeling speelde deze verkiezingen sowieso geen grote rol. Veel Surinamers maken zich grotere zorgen over de dramatische economische situatie in het land. De eerste jaren onder de NDP gingen gepaard met economische voorspoed door een goed gevulde staatskas en de hoge goud- en olieprijs in de wereld. Maar de prijzen zakten in. En terwijl de inkomsten terugliepen, bleef de overheid wel consequent geld uitgeven. Met grote schulden en hoge inflatie als gevolg. Dat is dan ook de voornaamste reden dat veel Surinamers nu lijken te kiezen voor een andere koers.