’Absurd dat Nederland mondkapjes negeert’

Amsterdam - Het kabinet laat het Outbreak Management Team (OMT) nog een keer kijken naar het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte. In die discussie moet volgens viroloog Alex Friedrich van het UMC Groningen niet alleen gekeken worden naar het bewezen nut van de mondmaskers, maar ook naar de signaalwaarde. „Het geeft een sterk signaal af”, zegt het hoofd van de medische microbiologie. „Het is het meest indrukwekkende instrument dat we hebben om ons te wijzen op het belang van de anderhalve meter afstand. Het laat zien dat er iets aan de hand is.”