Man zit vijf dagen vast met hoofd in ladder

Dat melden Franse media. De man uit Mattaincourt, een plaatsje in het oosten van Frankrijk, heeft na zijn val vijf dagen lang vastgezeten in zijn eigen badkamer, omdat hij geen kant meer op kon.

De man heeft in die dagen om hulp geroepen, maar tevergeefs. Zijn telefoon had hij niet in de buurt. Door de beknelling ontstond er een zwelling op zijn hoofd, waardoor hij nog vaster tussen de sporten van het trapje kwam te zitten.

Uiteindelijk kon zijn zus hem uit zijn lijden verlossen. Ze wilde een een bezoek brengen aan haar broer toen ze hem met serieuze uitdrogingsverschijnselen, maar bij bewustzijn, aantrof in de badkamer. De man werd met spoed naar naar het ziekenhuis gebracht.