Twee moeders in Texas aangeklaagd: kinderen verwaarloosd aangetroffen

Een van de kinderen, een 2-jarig meisje, liep in haar eentje op blote voeten buiten bij het zwembad. Een buurtbewoner maakte daarvan melding bij de politie. Eenmaal ter plaatse ontdekten agenten dat de kinderen ’in absolute ellende waren achtergelaten’, zo schrijft de New York Post. Zo zaten ze onder het vuil, hadden ze luizen en zou een kind (1) zijn eigen uitwerpselen hebben opgegeten.

De moeders uit Houston - Riccy Padilla-Hernandez (28) en Yures Molina (34) - zijn aangeklaagd voor het in gevaar brengen van de kinderen, allemaal jonger dan 10 jaar. De precieze relatie tussen de twee is nog onduidelijk, maar ze wonen wel in hetzelfde huis. Ze hebben elk drie kinderen.

Tijdens het bezoek van de politie kwam Padilla-Hernandez thuis. Ze zei in een verklaring dat ze ’haar belastingaangifte aan het doen was’. De andere vrouw zou zwanger zijn van een vierde kind en was nergens te bekennen. Het tweetal is vastgezet en inmiddels weer op borgtocht vrijgelaten. De kinderen zijn ondergebracht bij de Kinderbescherming.