Dit wilden jullie in 2017 massaal lezen

1 - Dode A6 is John Wijdenbosch: 1.485.358 keer gelezen

Bij een ongeval op de A6 tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost zijn eind mei drie mensen om het leven gekomen. Het ging om een man, een vrouw en een kind. Later maakte de politie bekend dat het om de 44-jarige acteur John Wijdenbosch en zijn gezin ging. In de film- en televisiewereld werd met verdriet gereageerd op de dood van de Surinaamse acteur, die speelde in onder meer Costa, Fort Alpha en Shouf Shouf.

Ⓒ ANP/Twitter

2 - Ophef over plasseksvideo Patricia Paay: 1.463.392 keer bekeken

Op sociale media is dit jaar flinke ophef ontstaan over een plasseksvideo met Patricia Paay in de hoofdrol. Op Twitter werd de opgedoken video van La Paay massaal gedeeld. Iedereen had het er over. Quote en Panorama schreven te denken dat Patricia zelf het filmpje zou hebben verspreid. Waarop Paay reageerde met „Dit is de grootste onzin ever. En hoe dom zou het zijn als ik mijn eigen carrière van 50 jaar zou vernietigen. Belachelijk!”

Ⓒ ANP

Bekijk ook: Ophef over plasseksvideo Patricia Paay

3 - Eerste reactie Tan en Stax: 1.397.893 keer gelezen

Het was in heel Nederland hét gesprek van de dag, maar de hoofdrolspelers, Humberto Tan en Dionne Stax, lieten wekenlang niets van zich horen. Nadat de Privé-pagina’s in De Telegraaf aandacht hadden besteed aan het liefdesleven van de RTL-talkshowhost en de nieuwslezeres, gooiden Tan en Stax hun Twitter-account voor de verslaggever op zwart, waarmee het stel voor het eerst op de zaak reageert.

Ⓒ ANP

Bekijk ook: Eerste reactie Tan en Stax

4 - Hoe perfect is ’Mr. Perfect’ Humberto?: 1.281.010 keer gelezen

Voor de buitenwereld mochten alle verhalen over Humberto Tan dan als een verrassing komen, maar niet voor intimi en collega’s. In tv-land werd klaarblijkelijk al heel lang gefluisterd over de presentator.

Ⓒ ANP Kippa

5 - Klaver boos na ontmaskering: 1.243.210 keer gelezen

GroenLinks-leider Jesse Klaver sloeg wild om zich heen, toen bleek dat hij zijn levensverhaal had opgepoetst. Deze krant publiceerde 18 februari een artikel waarin duidelijk werd dat er heel wat viel af te dingen op Klavers verhalen over zijn jeugd, op de start van zijn carrière en op de beloftes die hij deed.

Ⓒ ANP

Bekijk ook: Jesse Klaver boos na ontmaskering

6 - Humberto en Dionne al tijdje gaande: 1.192.007 keer gelezen

Een bron in Hilversum noemde het een ‘publiek geheim’ dat de twee het meer dan uitstekend met elkaar konden vinden. Tan zit al meer dan twintig jaar in een vaste relatie met Ineke, met wie hij drie kinderen heeft, maar dat zou hem er sinds vorig voorjaar niet van hebben weerhouden zijn blonde Journaal-collega regelmatig op te zoeken.

Ⓒ Hollandse Hoogte/BSR AGENCY

7 - Bunschoten lichaam gevonden: 1.182.928 keer gelezen

In juni keek heel Nederland uit naar de vermiste 14-jarige Savannah Dekker. Na een grote zoekactie werd haar lichaam gevonden in een sloot bij industrieterrein De Kronkels, aan de rand van Bunschoten. Savannah lijkt te zijn omgebracht door een 16-jarige jongen uit Den Bosch. Een dag nadat Savannah verdween, werd het lichaam van een meisje gevonden. Niet dat van Savannah, maar van de even oude Romy Nieuwburg. Romy is misbruikt en daarna gedood.

Bekijk ook: Lichaam gevonden in Bunschoten

8 - Weg bij gezin: 'Humberto leeft uit koffer’: 1.171.288 keer gelezen

In maart komt het bericht dat Humberto Tan niet meer thuis woont bij zijn partner Ineke en hun drie kinderen aan de doorgaans rustieke Amstel. Ineke en hij, die nooit trouwden, zouden al weken uit elkaar zijn. De RTL-presentator heeft in de buurt van zakenwijk de Zuidas sinds enige tijd de beschikking over een studio waar hij, in ieder geval, een paar weken verbleef.

Ⓒ Ferry de Kok

9 - Lees hier de hele mail van Wietze en Mattie (EXCLUSIEF): 1.114.930 keer bekeken

Privé maakte in mei bekend dat Mattie Valk een einde aan de samenwerking had gemaakt met Wietze de Jager. Hij deed dat door middel van een appje. Wietze heeft zijn kant van het verhaal - op zijn beurt - gemaild naar zijn voormalige radiovriend. Het stel zat een paar dagen voor de bekendmaking van hun ’scheiding’ nog een week aan elkaar vastgeketend voor het goede doel.

10 - Mattie blaast radio duo met Wietze op: 1.142.658 keer gelezen

Een mes in de rug van zijn beste vriend en radio-collega Wietze de Jager (28), déze actie van Mattie Valk (32) had helemaal niemand zien aankomen…Mattie Valk heeft de samenwerking met Wietze in een appje naar hem opgezegd en helemaal in zijn eentje gekozen voor het grote geld van Qmusic. Die zender blijft hij trouw, maar zijn maatje laat hij na zeven jaar succesvol samenwerken vallen als een baksteen!