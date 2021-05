Weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen: daling zet voort

Zondag zijn er voor het eerst dit jaar minder dan 100 nieuwe coronapatiënten opgenomen op verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Het afgelopen etmaal werden op de verpleegafdelingen 96 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen. In totaal liggen daar nu nog 1104 coronapatiënten, 25 minder dan zaterdag.

Op de intensive cares liggen nu 610 coronapatiënten. Dat zijn er wel acht meer vergeleken met een dag eerder. Het totaal aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen daalde zondag voor de zesde dag op rij, met 17 tot 1714.

„De instroom en bezetting in de ziekenhuizen blijven een dalende trend volgen, ondanks een kleine stijging van het aantal opnames op de ic zondag. Volgens onze prognoses houdt deze daling de komende tijd aan”, aldus het LCP in een toelichting.

Omdat het nog wel druk is in de ziekenhuizen zijn er afgelopen etmaal vijf coronapatiënten, onder wie één ic-patiënt, overgebracht naar hospitalen in andere delen van het land.

Ook minder positieve tests

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen van de afgelopen week is zondag verder gedaald tot het laagste peil sinds 21 februari. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 4036 besmettingen per etmaal.

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn bij het RIVM 3471 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 963 minder vergeleken met zondag een week geleden. Ten opzichte van zaterdag nam het aantal positieve tests wel toe, met 268.

Het aantal coronagevallen neemt per week gestaag af. In totaal werden afgelopen maandag tot en met zondag 28.262 mensen positief getest. In de week daarvoor waren het er nog meer dan 38.000 en de week daarvoor ruim 52.500.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met acht. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zaterdag werden er negentien overlijdens geregistreerd.

Regio’s

De meeste coronabesmettingen werden afgelopen etmaal in Rotterdam vastgesteld, in totaal 176. Amsterdam telde 130 nieuwe gevallen en Den Haag 120. Ook in Utrecht (71) en Tilburg (64) kwamen relatief veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van ruim 17.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.