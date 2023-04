Studieschuld in rook op dankzij TikTok-tips? ’Niet zo makkelijk als het lijkt’

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Sophie van den Berg Kopieer naar clipboard

Studenten adviseren elkaar op TikTok over het laten kwijtschelden van hun studieschuld. Zo eenvoudig is dit alleen niet. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het klinkt te mooi om waar te zijn: maximaal lenen tijdens je studie en het vervolgens laten kwijtschelden. Op TikTok gaat het verhaal rond dat een student alleen maar hoeft te zeggen dat hij of zij mentale problemen zoals adhd of een trauma heeft. Onderwijsinstantie DUO erkent meer telefoontjes te krijgen over de regeling, maar benadrukt dat het geen manier is om makkelijk geld op te strijken.