Winterweer krijgt krantenbezorgers niet klein: ’Het lijkt soms wel een dierentuin’

Krantenbezorgster Betty Soesbergen laat zich niet verjagen door wat sneeuw en wind. „Ik vind het enig. Vrij langs de weg, niemand die zeurt. Het is nu klote met dit weer, maar dat gaat wel weer over.” Ⓒ RENE BOUWMAN

Huizen - Het is 04.00 uur ’s nachts, de wegen zijn besneeuwd en donker, maar op de Ambachtsweg in Huizen brandt al licht. Daar zit een depot van Mediahuis, de laatste halte voordat De Telegraaf om uiterlijk 07.00 uur in de brievenbus ligt. „Sommige mensen zitten om 05.00 uur al te wachten in de woonkamer. Die rukken ’m nog net niet uit je hand vandaan”, lacht bezorger Davey Schaap.