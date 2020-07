Turkije tegen EU: wij verwachten wijziging coronabeleid

Recep Tayyip Erdogan vindt dat Europa politiek bedrijft met de reisadviezen. Ⓒ AFP

ISTANBUL - Turkije is niet blij dat de EU de reisbeperkingen voor het land vanwege het coronavirus handhaaft, terwijl de grenzen voor een reeks andere landen vanaf woensdag wel geleidelijk opengaan. Het land is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara „teleurgesteld” dat Turkije niet in die lijst is opgenomen. Premier Erdogan noemt de behandeling door de EU ’politiek’.