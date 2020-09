LIVE | Lid ’Rolex-bende’ pakte Estelle Cruijff bruut vast: ’Je klokje, je klokje’

Estelle Cruijff werd in 2018 het slachtoffer van de zogenoemde ’Rolex-bende’. Bewakingsbeelden legden tijdens een andere beroving vast hoe hardhandig de verdachten te werk gingen. Ⓒ ANP | DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - Rolex-bezitters in Amsterdam-Zuid lieten steeds vaker hun luxe sieraad thuis uit angst voor de zogenoemde ’Rolex-bende’. Deze hield huis tussen eind 2016 en begin 2019 en roofde zo’n tien Rolexen. Dat ging gepaard met heel veel geweld. Een van de slachtoffers was Estelle Cruijff. Zij was in 2018 aan de buurt.