BBB wil in alle provincies meedoen met verkiezingen: ’Op dit moment 250 kandidaten’

Het optimisme bij BBB is groot nu de partij in peilingen rond de tien Tweede Kamerzetels scoort. En in een recente peiling van Maurice de Hond is BBB zelfs de derde partij van het land. De nieuwste stikstofplannen van het kabinet lijken meer teleurgestelde VVD- en CDA-kiezers naar BBB te drijven.

Kandidaten

Die kunnen bij de Statenverkiezingen straks in alle provincies terecht, vertelt campagneleider Henk Vermeer. Achter de schermen is de eenmansfractie in de Tweede Kamer al een half jaar bezig om regionale kandidaten te werven. „Op dit moment zitten er 250 kandidaten in de molen”, zegt Vermeer. „Zij zijn al door een eerste screening gekomen. Het liefst zetten we in elke provincie tien tot vijftien mensen op de lijst.”

Van die 250 man is ’minder dan de helft’ agrariër, zo zegt Vermeer. BBB is vooral populair in Oost- en Noord-Nederland. „We houden er rekening mee dat we in een paar provincies de grootste worden.”

Onvoldoende

De partij wil naar eigen zeggen ’Forum voor Democratie-toestanden’ voorkomen, waarbij er onvoldoende kandidaten zijn om zetels in de provincies en de senaat op te eisen. De leden van Provinciale Staten kiezen volgend jaar de leden van de Eerste Kamer. „Voor ons is de Eerste Kamer héél belangrijk”, zegt Vermeer. „Daar kunnen we het kabinetsbeleid bijsturen.”

BBB heeft volgens de fractiesecretaris al een shortlist met zo’n vijftien namen van mogelijke senatoren.

Voormalig CDA-Kamerlid Maurits von Martels helpt BBB bij het op poten zetten van de partij in Overijssel. Hij keerde zich af van het CDA, onder meer vanwege het stikstofbeleid. „Toen ik in 2020 nog Kamerlid was, werden de stikstofdoelen voor 2035 vastgelegd. Na de verkiezingen is dat opeens vervroegd naar 2030. Dan ben je een onbetrouwbare overheid. Bovendien hebben heel veel boeren geen bedrijfsopvolger: geef het wat meer tijd en het stikstofprobleem wordt vanzelf kleiner.”

Meditation

Von Martels, die de ambitie heeft om namens BBB weer de Kamer in te gaan, volgt op dit moment een cursus mediation. „Dat zou ook wel eens van pas kunnen komen bij conflicten binnen BBB. Want we moeten niet doen alsof alles straks vlekkeloos gaat verlopen.”

De partij vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van kandidaat-volksvertegenwoordigers, maar het ’risico op rotte appels bestaat altijd’. „Daarom zijn we vroeg begonnen met werven”, zegt ook Vermeer. „Dan heeft iemand ruim de tijd om idioot gedrag te vertonen. En zo komen we er ook achter of de politiek wel echt bij iemand past.”

BBB hoopt bij de verkiezingen, in maart volgend jaar, te profiteren van het stikstofverzet in het land. Want iedere provincie moet voor de zomer van 2023 een plan aanleveren waarin staat hoe de stikstofdoelen van het kabinet gehaald gaan worden. Sommige provinciebestuurders van VVD en CDA dreigen nu al de kont tegen de krib te gooien. Als ook BBB in provincies vertegenwoordigd is, dreigt de uitvoering van de kabinetsplannen nog meer spaak te lopen. „We willen de stikstofplannen terug naar de tekentafel verwijzen”, zegt Vermeer.

Tijdens het komende zomerreces gaan partijleider Van der Plas en Vermeer in gesprek met alle provinciale kandidaten. „Zodat we weten we wat voor vlees we in de kuip hebben.” Van de 250 huidige kandidaten is ’slechts een paar procent’ politiek actief geweest voor andere partijen, zoals VVD of CDA. „Dat klinkt als een risico”, zegt Vermeer. „Maar die mensen zijn in ieder geval niet verpest door bepaalde politieke culturen.”